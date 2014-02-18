На Інститутській силовики стріляють по мітингувальникам, на вулицю привезли водомет

Як передає кореспондент УНІАН, зараз на перехресті зупинився водомет, який оточили «беркутівці».

Вони стріляють у протестувальників з травматичної зброї.

Мітингувальники запалили машину, яку раніше розгромили.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні тисячі прихильників Майдану пішли до Верховної Ради, де лідери опозиції наполягають на першочерговому вирішенні питання про проведення конституційної реформи.

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Підходи до Верховної Ради були заблоковано посиленими загонами бійців спецпризначення.

На вул. Інститутській та Шовковичній почалися сутички мітингувальників із правоохоронцями. Також почалися сутички в Маріїнському парку.

Поранено багато активістів Майдану, їх виносять працівники медичної служби Майдану, однак в швидкі допомоги, які приїжджають також, постраждалих не заносять, побоюючись, що в лікарнях їх заарештрують. Постраждалих несуть вниз, на Майдан Незалежності.