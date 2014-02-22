У Харкові до місця збору євромайданівців прибув автобус з озброєним “Беркутом”

Як передає кореспондент УНІАН, близько 10.40 з припаркованого неподалік автобусу вийшло кілька десятків бійців “Беркуту” в бронежилетах, каcках та з автоматами.

“Беркутівці” вишукувалися неподалік входу до готелю “Турист”. Людям вони не пояснюють причину свого прибуття.

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Як повідомляв УНІАН, у Харкові сьогодні пройде з’їзд депутатів всіх рівнів південно-східних областей України, Криму та Севастополя, ініційований всеукраїнським громадським союзом «Український фронт», розпочнеться о 12.00 у Палаці спорту на проспекті Маршала Жукова.

З’їзд депутатів у Харкові планують пікетувати активісти місцевого Євромайдану. За інформацією організаторів, збір учасників пікетування призначений на 11.00 неподалік від виходу зі станції метро «Маршала Жукова».