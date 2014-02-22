У Харкові до місця збору євромайданівців прибув автобус з озброєним “Беркутом”

11:20, 22 лютого 2014
Політика
0

У Харкові до готелю “Турист” поруч зі станцією метро “Маршала Жукова”, де збираються активісти Євромайдану, що планують пікетувати з'їзд депутатів всіх рівнів південно-східних областей України, Криму і Севастополя, прибув автобус з бійцями “Беркута”. 

В Харькове активизируются силовики / фото Алекасандр Хорошун

Як передає кореспондент УНІАН, близько 10.40 з припаркованого неподалік автобусу вийшло кілька десятків бійців “Беркуту” в бронежилетах, каcках та з автоматами.

“Беркутівці” вишукувалися неподалік входу до готелю “Турист”. Людям вони не пояснюють причину свого прибуття.

Читайте такожДобкін може ввести на території Харківської області спеціальний режим

Як повідомляв УНІАН, у Харкові сьогодні пройде з’їзд депутатів всіх рівнів південно-східних областей України, Криму та Севастополя, ініційований всеукраїнським громадським союзом «Український фронт», розпочнеться о 12.00 у Палаці спорту на проспекті Маршала Жукова.

З’їзд депутатів у Харкові планують пікетувати активісти місцевого Євромайдану. За інформацією організаторів, збір учасників пікетування призначений на 11.00 неподалік від виходу зі станції метро «Маршала Жукова».

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter