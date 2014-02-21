Депутати південно-східних областей України проведуть з'їзд у Харкові

Як передає кореспондент УНІАН, про це на своїй сторінці в Twitter написав голова Харківської обласної державної адміністрації Михайло Добкін.

«За ініціативи ВГС «Український фронт» 22 лютого в Харкові пройде З’їзд депутатів всіх рівнів Південно-Східних обл., м. Севастополя та АР Крим», - написав Добкін.

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Як повідомляв УНІАН, 1 лютого в Харкові під час з’їзду первинних організації Партії регіонів було ухвалене рішення про створення Всеукраїнського громадського союзу «Український фронт», також делегати з’їзду вирішили створити народну гвардію для захисту адмінбудівель та споруд від захоплень.