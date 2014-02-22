До «Межигір'я» масово прибувають активісти Майдану

До резиденції Президента Віктора Януковича «Межигір`я» масово прибувають активісти Майдану.

Як передає кореспондент УНІАН, зараз там перебувають вже близько 300 людей і люди продовжують приходити.

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Крім того, як кажуть активісти Майдану, ще близько тисячі людей оточили резиденцію Януковича по периметру. Наразі на територію резиденції пускають лише по кілька людей через боковий вхід.

Очікують, що сюди має прибути народний депутат Андрій Парубій.

Як повідомлялося, територія «Межигір`я» зараз порожня, туди пропускають журналістів.

Зокрема, Державна охорона безперешкодно пропустила туди знімальну групу «5 каналу» і навіть провела екскурсію.

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«Територія повністю порожня, охоронці кажуть, що коли прийшли із самого ранку, жодної людини на території не було. Ми запитали, чи бачили вони Президента, куди він поїхав і чи збирається повертатись. Вони не хочуть втручатись в політику, але вони нікого не бачили, і вони думають, що Президент не повернеться, тому що хтось забрав приватні речі», - повідомила журналістка.