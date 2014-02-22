На території «Межигір'я» порожньо, туди пропускають журналістів - ЗМІ
На території резиденції Президента Віктора Януковича «Межигір'я» порожньо, туди пропускають журналістів.
Як повідомила журналістка «5 каналу» у випуску новин телефоном, зараз вона перебуває на території резиденції. Державна охорона безперешкодно пропустила туди знімальну групу і навіть провела екскурсію.
«Територія повністю порожня, охоронці кажуть, що коли прийшли із самого ранку, жодної людини на території не було. Ми запитали, чи бачили вони Президента, куди він поїхав і чи збирається повертатись. Вони не хочуть втручатись в політику, але вони нікого не бачили, і вони думають, що Президент не повернеться, тому що хтось забрав приватні речі», - повідомила журналістка.
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Також у «Межигір`я» починають прибувати бійці Самооборони Майдану.