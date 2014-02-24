Більше 70% росіян проти втручання Росії у політичну кризу в Україні - опитування

Більше 70% росіян виступають проти втручання Росії у конфлікт між владою та опозицією в Україні.

Про це свідчать дані соціологічного опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦВГД), результати якого отримав УНІАН.

На питання, як слід реагувати Росії на спроби зміщення «законної влади в Україні», 73% респондентів відповіли, що Росія не повиннавтручатися в конфлікт, оскільки це внутрішня справа народу України.

При цьому 15% вважають, що Росія повинна допомагати «чинній владі пригнічувати спроби незаконного захоплення влади». 4% опитаних вважають, що Росія повинна допомагати опозиціонерам, мітингувальникам прийти до влади. 9% вагалися з відповіддю.

У той же час, три чверті респондентів (75%) упевнені, що в Росії подібні масові акції протесту неможливі, 15% дотримуються протилежної думки, 10% вагалися з відповіддю.

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Крім того, 94% опитаних росіян не хотіли б повторення в Росії подій, аналогічних тим, що відбувається в Україні, 3% - хотіли б, 3% вагалися з відповіддю.

Ініціативний всеросійське опитування ВЦВГД проводилося 1-2 лютого. Опитано 1600 чоловік у 130 населених пунктах у 42 областях, краях і республіках Росії. Статистична похибка не перевищує 3,4%.