Обама закликав українську армію не втручатися в конфлікт і пригрозив наслідками

Про це Обама заявив після прибуття до Мексики на міжнародний саміт, додавши, що на думку США, саме українська влада несе головну відповідальність за те, аби до протестувальників ставились у відповідний ненасильницький спосіб.

Читайте такожПутін закликав Меркель підтримати Януковича у боротьбі з екстремістами

Американський лідер також закликав до невтручання української армії в конфлікт, який мають вирішувати цивільні. За словами американського Президента, насильство в Україні привернуло до себе увагу цілого світу.

Раніше посол США в Україні повідомив про запровадження адресних санкцій американським урядом проти українських можновладців, причетних до насильства та надмірного застосування сили проти протестувальників. Однак, прізвища посадовців не було названо, що є звичною дипломатичною практикою.