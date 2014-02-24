У ЦВК пообіцяли, що президентські вибори відбудуться за міжнародними стандартами

Центральна виборча комісія гарантує проведення виборів Президента у відповідності з міжнародними стандартами та законами України.

Про це УНІАН повідомив голова ЦВК Михайло Охендовський.

“Комісія працює в абсолютно штатному режимі. Усі члени комісії віддають собі звіт щодо покладеної на них відповідальності. Будучи одним з не багатьох, поряд з Верховною Радою, легітимних державних органів, комісія гарантує українському народу проведення виборів президента у повній відповідності з міжнародними виборчими стандартами та законодавством України", - сказав він.

Охендовський нагадав, що виборча кампанія починається завтра, 25 лютого, і з цього дня починається й висунення кандидатів у Президенти.

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В той же час, голова ЦВК зазначив, що календарний план основних організаційних заходів з підготовки виборів вже сьогодні буде розміщено на веб- сайті ЦВК.

Охендовський також зауважив, що, починаючи з 22 лютого, ЦВК впритул займається питаннями підготовки дострокових виборів Президента України.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого Верховна Рада прийняла постанову "Про самоусунення Президента України від виконання конституційних повноважень".

Цією постановою позачергові вибори Президента призначено на 25 травня 2014 року.