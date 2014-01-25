Кличко: Опозиція вимагає дострокових виборів президента цього року і продовжує переговори

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив лідер партії «УДАР» Віталій Кличко зі сцени Майдану Незалежності.

"Щойно ми повернулися з непростих переговорів, щоб повернути справедливість, повернути відповідальність у собі, повернути людям можливість життя в нормальних умовах... На багато наших пропозицій Янукович погодився. Про інші ми маємо тверді наміри, ми будемо домовлятися», - зазначив Кличко.

За його словами, Президент погодився амністувати всіх затриманих активістів і внести зміни в закони, прийняті Верховною Радою 16 січня.

"Який сьогодні результат. На що вже готовий Янукович? На звільнення всіх затриманих і амністію. Роботу над поверненням до Конституції 2004 року. Відставка уряду на деяких умовах... Поки не погоджується на скасування диктаторських законів, а тільки зміни до них. Наша вимога - скасувати ці закони. Наша вимога - провести президентські вибори вже цього року. Переговори тривають, і ми повинні триматися. І ми не піддаємося ні на які провокації», - підкреслив Кличко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Президент Янукович запропонував лідеру фракції "Батьківщина" Арсенію Яценюку посаду прем'єр-міністра, а лідеру партії «УДАР» Віталію Кличку - віце-прем'єра з гуманітарних питань.

«У разі згоди останнього зайняти пост прем'єр-міністра України Президентом України буде прийнято рішення про відставку уряду. Посада віце-прем'єра з гуманітарних питань Президентом України запропонована Кличку. Президент України переконаний, що спільна робота разом з опозицією допоможе державі об'єднатися і провести необхідні реформи для держави і суспільства. Президент України в черговий раз висловив жаль з приводу всіх трагічних випадків, поранень, жертв конфліктів останніх днів і підкреслив неприпустимість насильства. Ми засуджуємо всі радикальні сценарії та їх наслідки. Переговори триватимуть за домовленістю сторін», - повідомила міністр юстиції Олена Лукаш, оголошуючи заяву учасників робочої групи з врегулювання політичної кризи першого заступника глави Адміністрації Президента.

Також «для забезпечення широкого суспільного діалогу Президентом України викликаний на публічні дебати Віталій Кличко, на які той дав свою згоду", - сказала Лукаш.