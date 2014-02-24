Мер Запоріжжя відмовився йти у відставку на вимогу Майдану

Про це кореспонденту УНІАН повідомив після зустрічі активістів запорізького Майдану з Сіном координатор запорізького Майдану, уповноважений Народної ради з роботи з представниками поки що діючої в регіоні владі Олександр Шацький.

«Ми повідомили Сіну, що запорізьким Майданом ухвалено рішення про усунення його з посади. Він піти з поста відмовився – заявив, що його відставки вимагає тільки Майдан, а обирало його все місто», - повідомив Шацький.

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За його словами, зараз у запорізькій мерії з метою вироблення загальної позиції з питання мера Запоріжжя проходять засідання фракцій Запорізької міськради.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 лютого, запорізька міська організація Партії регіонів ухвалила рішення про припинення повноважень Сіна на посту керівника Запорізької міської організації ПР і виключенні його з лав партії з формулюванням «за самоусунення від керівництва партійною організацією, провал у кадровій політиці і розвал міського господарства на посаді мера Запоріжжя, що призвело до формування негативного іміджу партії в Запоріжжі».

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Сін на виборах 2010 р. став єдиним мером на південному сході України, який пройшов від ВО «Батьківщина». Пізніше Сін вийшов з ВО «Батьківщина», увійшов до ПР, і з квітня 2010 очолював Запорізьку міську організацію ПР.

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування», мер може бути позбавлений повноважень за рішенням місцевого референдуму, а також за рішенням міськради, у випадку, якщо за його відставку проголосує не менш як 2/3 депутатів міськради.