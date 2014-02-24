У Запоріжжі учасники Майдану опечатали кабінети керівництва Запорізької ОДА



Як передає кореспондент УНІАН, 23 лютого близько 4,5 тис. запорожців провели біля облдержадміністрації традиційний Майдан, де вшанували пам`ять загиблих у Києві українців.

Після цього представники Ради запорізького Майдану зачитали звернення до в.о. внутрішніх справ Арсена Авакова з вимогою зняти з займаних посад і притягнути до кримінальної відповідальності губернатора Олександра Пеклушенка, керівника ГУ МВС України в Запорізькій області Володимира Сербу і прокурора Запорізької області Олександра Кирилюка «у зв`язку із злочинною діяльністю та організацією переслідування активістів».