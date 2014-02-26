Аваков пояснив, чому в Криму не затримали Януковича

В. о. міністра внутрішніх справ Арсен Аваков заявляє, що активних дій для затримання в Криму колишнього Президента Віктора Януковича не вживалось, щоб не спровокувати конфлікт.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Києві.

“Я вважаю, що ніякого військового протистояння чи конфлікту там (в Криму) ми допустити не повинні. Скажу вам відверто, що це була одна з причин, чому, коли ми були з Валентином Наливайченком в Криму, і фактично були в Севастополі, ми не стали продовжувати жорсткі дії по відношенню до Віктора Януковича, тому що у цей момент розуміли, що, по суті, це провокація силового конфлікту і провокація сил іноземної держави, щоб втрутитись в цей конфлікт», - заявив Аваков.

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Тому, за словами Авакова, «ми прийняли рішення, що нам доля Криму і спокою в цьому місці важливіша, чим ситуація з Януковичем, у якого все одно шлях, з тим рівнем претензій до нього, до Гаазького трибуналу”.

Як повідомлялося, за даними правоохоронних органів, Янукович, якого оголошено в розшук, 23 лютого перебував у Криму. Тоді ж до Криму вирушили і керівники МВС Аваков та СБУ Валентин Наливайченко.

Однак Янукович зник, відключивши всі види зв'язку.