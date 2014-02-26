Турчинов назвав головний пріоритет діяльності нового Кабміну

Головним пріоритетом діяльності нового Кабінету міністрів, який буде створений найближчим часом, стане подолання економічної кризи, заявив сьогодні виконуючий обов'язки Президента України Олександр Турчинов у ході офіційного представлення нового голови Нацбанку.

«Головний пріоритет діяльності нового Кабінету міністрів, який, я дуже сподіваюся, буде створений найближчим часом, - це, безумовно, подолання страшної економічної кризи, негайне відновлення роботи економіки, відновлення всіх соціальних програм, соціальних виплат, і створення умов для розвитку нашої країни», - сказав він.

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За словами Турчинова, однією з причин такого стану економіки є тотальна корупція.

«Це жорстке адміністрування економіки, це не економічна конкуренція, коли для того, щоб привласнити стратегічний об'єкт і стратегічні напрямки бізнесу, просто знищувалися економічні опоненти режиму», - додав він.

Також Турчинов зазначив, що головне питання, яке турбує громадян, - це стабілізація валютного курсу. «Це один із пріоритетів діяльності Національного банку, хоча всі ми розуміємо, що все це пов'язано із загальною стабілізацією економіки країни. Я хочу сподіватися, що найближчими днями у нас з'явиться можливість представити прем'єр-міністра України і новий уряд», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого парламент прийняв постанову про самоусунення Президента від виконання обов'язків й проведення 25 травня позачергових виборів. Також парламент обрав головою Верховної Ради Олександра Турчинова, на якого з 23 лютого покладено обов'язки Президента України.

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Політична ситуація в країні не обійшла стороною банківську систему, внаслідок чого вкладники почали достроково забирати депозити й спустошувати банкомати. Незважаючи на жорсткі обмеження НБУ, посилилися хвилювання на валютному ринку, й сьогодні на момент закриття торгів на міжбанківському ринку долар подорожчав до 10,50 грн/дол.

За оцінками експертів, для стабілізації ситуації необхідно залучення зовнішніх позик. Міжнародний валютний фонд заявив про готовність до співробітництва з Україною, але, водночас, для ведення переговорів із фондом необхідний «легітимний уряд».