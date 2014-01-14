МВФ прогнозує посилення економічної кризи в Україні

Економіка України, поряд з економіками низки інших країн Європи, що розвивається, зокрема, Туреччини, Сербії, Угорщини та Хорватії, залишиться вразливою в 2014 році, а перспектива відтоку капіталу з ризикованих ринків внаслідок скорочення політики фінансових стимулів у розвинених країнах, зокрема в США, може лише посилити економічну кризу в Україні, заявив в інтерв'ю агентству Reuters заступник директора європейського департаменту Міжнародного валютного фонду Аазім Хусейн.

«Вкрай вразливі ті країни, що продемонстрували найсильнішу реакцію в середині 2013 року, - Туреччина, Україна, Сербія. У майбутньому я очікую, що вони ж залишаться більш уразливими, - сказав Хусейн. - ... Щонайменше, їм загрожує більш сильна криза, якщо ринки відреагують в подібній рефлекторної манері на майбутнє скорочення стимулів".

Крім того, Хусейн спрогнозував, що загальне зростання економік Європи виявиться нижче показників відновлення країн з розвиненою економікою. На думку економіста, Європа, яка розвивається, поки далека від стабільного відновлення, так як потоки капіталу все ще нижче докризових рівнів, зарубіжні банки, які панують в регіоні, запасають капітал, а інвестиції залишаються слабкими.

«Я очікую, що зростання буде в районі 2,5 % в 2014 році», - сказав представник МВФ.

Наприкінці грудня 2013 Міжнародний валютний фонд прогнозував спад економіки України за підсумками 2013 року на 0,3 % і погіршив прогноз зростання в 2014 році до 1 %, тоді як у жовтні 2013 прогнозував зростання на 0,4 % в 2013 році і на 1,5 % в 2014 році.

Крім того, Рада директорів Міжнародного валютного фонду 20 грудня 2013 вийшов із заявою про те, що макроекономічна політика, що проводиться владою України, підсилює значні зовнішні й фіскальні дисбаланси, а також багато в чому поглиблює рецесію. На думку директорів МВФ, Україні потрібна фіскальна консолідація і значне скорочення бюджетних витрат з одночасною раціоналізацією роботи сектору державних закупівель, а також проведення істотних реформ в енергетичному секторі, в першу чергу, в сфері тарифної освіти.

Як повідомляв УНІАН , в 2013 році в Україні працювали кілька місій Фонду, проте жоден з візитів не привів до відновлення кредитування економіки України в рамках програми stand - by в обсязі близько 15 млрд дол При цьому , аж до кінця грудня 2013 МВФ був ключовим кредитором України, оскільки кошти Фонду вважалися єдиним великим джерелом поповнення золотовалютних резервів України . Крім того, сам факт співпраці з Фондом відкривав Україну доступ до зовнішніх позик на світовому ринку позикового капіталу, а також служив сигналом для Європейського Союзу до відновлення співпраці з Україною за програмою надання фінансової допомоги в обсязі 610 млн євро.

Однак 17 грудня 2013 в Москві президенти Росії та України Володимир Путін і Віктор Янукович домовилися про надання Україні кредиту в обсязі 15 млрд дол в обмін на євробонди уряду України.

10 січня 2014 заступник глави департамент зовнішніх зв'язків МВФ Вільям Мюррей в ході традиційного брифінгу у Вашингтоні, відповідаючи на питання про те , чи має МВФ плани щодо переговорів з Україною , сказав , що продовження переговорів за програмою кредитування української економіки залежить від позиції української влади з цього питання.