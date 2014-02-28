У Женеві почали розслідування щодо Януковича і його сина
13:17, 28 лютого 2014Політика
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У Женеві розпочато розслідування щодо колишнього президента України Віктора Януковича і його старшого сина Олександра.
Сім'ю Януковича підозрюють у відмиванні грошей / Фото Ярослава Дебелого
Їх підозрюють у відмиванні грошей.
Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на AFP.
Раніше уряд Швейцарії прийняв рішення, що якщо на території країни будуть виявлені які-небудь активи, пов'язані з відстороненим президентом України, то вони будуть заморожені. В Швейцарії була відкрита, зокрема, компанія старшого сина президента Олександром Януковичем MAKO Holding, через яку він здійснював торгівлю вугіллям.
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