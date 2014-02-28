У Женеві почали розслідування щодо Януковича і його сина

13:17, 28 лютого 2014
Політика
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У Женеві розпочато розслідування щодо колишнього президента України Віктора Януковича і його старшого сина Олександра.

Янукович, Виктор, Александр / Фото Ярослава Дебелого

Їх підозрюють у відмиванні грошей.

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на AFP.

Раніше уряд Швейцарії прийняв рішення, що якщо на території країни будуть виявлені які-небудь активи, пов'язані з відстороненим президентом України, то вони будуть заморожені. В Швейцарії була відкрита, зокрема, компанія старшого сина президента Олександром Януковичем MAKO Holding, через яку він здійснював торгівлю вугіллям.

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