У Женеві почали розслідування щодо Януковича і його сина

Їх підозрюють у відмиванні грошей.

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на AFP.

Раніше уряд Швейцарії прийняв рішення, що якщо на території країни будуть виявлені які-небудь активи, пов'язані з відстороненим президентом України, то вони будуть заморожені. В Швейцарії була відкрита, зокрема, компанія старшого сина президента Олександром Януковичем MAKO Holding, через яку він здійснював торгівлю вугіллям.