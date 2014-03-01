Обама заявив, що продовжить обговорювати з Путіним ситуацію в Криму

08:17, 01 березня 2014
Політика
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США продовжать прямі контакти з Росією по Україні.

Обама говорит, что продолжит прямые контакты с Путиным / REUTERS

Вашингтон продовжить обговорювати ситуацію в Україні безпосередньо з російським керівництвом, заявив президент США Барак Обама, передає РИА Новости.

За словами глави американської держави, нещодавно у нього відбулася розмова з президентом Росії Володимиром Путіним.

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"Ми продовжимо обговорювати ситуацію з нашими партнерами в ЄС і підтримувати прямі контакти з владою Росії", - сказав Обама.

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