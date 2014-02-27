Яценюк обіцяє стабілізувати економічну ситуацію в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у Верховній Раді перед голосуванням щодо обрання глави уряду.

«У нас зараз немає остаточних і достовірних даних про стан державного бюджету України, але впродовж останніх кількох років, після отримання попередньої інформації, що відбувається в Державному казначействі, в Національному банку і в Міністерстві фінансів, хочу вам доповісти, що держскарбниця в Україні розграбована і порожня», - сказав Яценюк.

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«Я не обіцяю поліпшень ані сьогодні, ані завтра. Наше завдання — це стабілізація ситуації в державі», - заявив він.

Також Яценюк повідомив, що державний борг України на сьогодні досяг 75 млрд дол.

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«У 2010 році, коли Віктор Янукович прийшов у кабінет Президента, цей борг був удвічі менший. Золотовалютні резерви України, які становили три роки тому 37 млрд дол. США, впали до позначки 15 млрд дол.», - сказав Яценюк.