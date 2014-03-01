Яценюк підозрює Росію в бажанні зірвати курортний сезон у Криму

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, відкриваючи сьогоднішнє засідання уряду.

«Це надмірна й неадекватна присутність російських військових на території Криму є прямим ударів по кримчанам, підірвана репутація Криму як одного з кращих курортів... Однією частиною цього плану є те, щоб підірвати курортний сезон в Криму, щоб туди ніхто не поїхав ні з Росії, ні з Європи, ні з Білорусі. Ми усвідомлюємо, що після Сочі, які стояли РФ 48 млрд доларів, готелі і курорти будуть порожні. Таким чином здійснюється спроба, щоб позбавити кримчан роботи, зарплати, курортників... підірвати економічні основи Криму і таким чином перевести курортні потоки в Сочі після Олімпіади», - зазначив Яценюк.

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Він також підкреслив, що уряд України буде виконувати свої зобов'язання перед усіма своїми громадянами.

«Ми не кинемо кримчан ні за яких обставин», - підкреслив прем'єр-міністр.