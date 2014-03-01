Яценюк: Присутність військових РФ в Криму - це провокація, на яку ми не піддамося

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, відкриваючи сьогодні засідання уряду.

"Присутність російських військових є провокацією, і ми вимагаємо, щоб російські військові повернулися в місця своєї постійно дислокації", - сказав Яценюк.

Він відзначив, що в Україні реалізується якийсь сценарій військової присутності, аналогічний Осетії. Проте українці не повинні піддатися на провокації.

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"Російські партнери, перестаньте провокувати громадянське протистояння в Україні та виконуйте базові угоди між Україною і Російською Федерацією", - закликав Яценюк. - "Я дуже прошу всіх заспокоїтися і не піддаватися на провокації. Україна зробить все для того, щоб ми були єдиною державою, щоб захистити права національних меншин, і всі дискусії про те, що Крим хтось завойовуватиме, виявилися брехнею".

Яценюк також повідомив, що провів тривалі та серйозні розмови з віце-президентом США, президентом Європейської комісії, канцлером ФРН і рядом міністрів закордонних справ інших держав. «Позиція наших країн-партнерів дуже чітка: всі виступили з жорсткими заявами щодо збереження територіальної цілісності України. Нікому не дозволено втручатися у внутрішні справи України, зловживаючи своїми правами через Угоду про присутність російських військових на території автономії», - сказав Яценюк.

Він також нагадав, що вчора відбулося засідання Ради безпеки ООН, на якому обговорювалося українське питання. «Рада ухвалила два рішення – створити моніторингову групу і запровадити негайний консультаційний механізм. Весь світ спостерігає за подіями і весь світ висловився на підтримку територіальної цілісності української держави», - наголосив Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні під час засідання уряду в.о. міністра оборони України Ігор Тенюх заявив, що Міністерство оборони України постійно відстежує ситуацію в Криму і відзначає нарощування сил з російського боку, що порушує цілу низку законів України і міжнародних договорів. На даний момент Збройні сили України перебувають в місцях постійної дислокації та займаються за планом бойової підготовки, при цьому Міноборони веде постійний моніторинг ситуації.

Крім того, спеціальний представник Генерального секретаря ООН Роберт Серрі заявив, що в ООН заявляють про готовність надати всіляку підтримку Україні у розв’язанні ситуації в Криму.