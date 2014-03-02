США погрожують Росії економічною ізоляцією

Про це в неділю, 2 березня, повідомляє агентство Reuters, пише Lenta.ru.

«У ХХІ столітті вже не можна вести себе в стилі XIX століття і вторгатися в іншу країну під абсолютно надуманим приводом», - заявив Керрі в ефірі американського телеканалу CBS, зазначивши, що Росія поки в змозі уникнути найгіршого розвитку подій і врегулювати кризу.

У свою чергу прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков відмовився прокоментувати агентству висловлювання Керрі.

Раніше із засудженням на адресу Росії виступив президент США Барак Обама. Він також не виключив, що в разі введення військ на Україну Москва зазнає економічної ізоляції. Крім того, Обама додав, що США згортають підготовку до саміту країн «великої вісімки», який повинен був відбутися в Сочі в червні 2014 року.