США призупинили підготовку до саміту G8 у Сочі і пригрозили Росії "ізоляцією"

Про це повідомили в ефірі ТСН з посиланням на прес-службу Білого дому.

Також США пригрозили Росії політичною та економічною ізоляцією в разі продовження порушення норм міжнародного права в Україні.

Так заявив Барак Обама у телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним, яка тривала 90 хвилин, сказано в повідомленні Білого дому, яке цитує Українська правда.

"Президент Обама дав зрозуміти, що подальше порушення суверенітету і територіальної цілісності України з боку Росії може негативно вплинути на позиції Росії в міжнародному співтоваристві", - сказано в повідомленні.

Читайте такожЗасідання РБ ООН: США і Британія вважають, що Росія має припинити агресію"Сполучені Штати призупинять подальшу участь у підготовчих нарадах до Великої Вісімки. Надалі, порушення норм міжнародного права з боку Росії призведе до більшої політичної і економічної ізоляції", - сказано в заяві.

Президент Обама сказав Путіну, що, якщо Росія стурбована ставленням до етнічних росіян та меншин в Україні, "належним способом вирішення цієї стурбованості є пряма взаємодія з урядом України та направлення міжнародних спостерігачів під егідою Ради Безпеки ООН або ОБСЄ".

Як член обох організацій, Росія зможе брати участь у таких місіях, додав він.