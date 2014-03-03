За попередньої влади в СБУ працювали агенти федеральних спецслужб Росії - генпрокурор

Попередня влада України працювала в інтересах іноземної держави, а в СБУ працювали представники ФСБ Росії.

Про це повідомив в.о. генерального прокурора України Олег Махніцький у прямому ефірі спільного проекту «Шустер Live» та «Громадського телебачення» у неділю ввечері на Першому національному телеканалі.

Як наголосив генпрокурор, встановлено, що конфлікт у Криму виник не спонтанно, спецоперація готувалася впродовж декількох років.

Читайте такожГенпрокуратура порушила ще одну кримінальну справу проти Януковича

«Дійсно, протягом останніх чотирьох років колишня влада в Україні здала національні інтереси, вона діяла виключно на поповнення власної казни, особистих кишень. Зате вона здавала національні інтереси і діяла в інтересах іноземної держави, і дійсно протягом останніх чотирьох років поступово здійснювались злочини. Здійснювала Служба безпеки, і в Службі безпеки працювали не лише громадяни іноземної держави, а там також працювали працівники ФСБ та інших спецслужб Росії»,- сказав Махніцький.

За його словами, ведеться розслідування і винні будуть притягнуті до відповідальності.

«І все робилося, і цей сценарій готувався заздалегідь, і відповідно, по всіх цих фактах буде дано оцінку і буде прийнято рішення, і всі ці особи будуть притягнуті до кримінальної відповідальності», - наголосив Махніцький.