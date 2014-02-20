Своїми діями влада України протиставляє себе думці цілого світу - МЗС Британії

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН з Брюсселя, про це британський міністр заявив журналістам, прибувши на засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ, яка розгляне питання про можливе введення санкцій проти українських високопосадовців, відповідальних за скоєння насильницьких дій проти мітингувальників.

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”Абсолютно неприйнятний розвиток подій, і не можна це виправдати. Йдучи на такі злочини, уряд України йде всупереч нормальній думці цілого світу”, сказав Гейг.

Він додав, що сьогодні українського посла в Лондоні було викликано до МЗС Британії і вказано на неприпустимість силових дій і доведення ситуації до людських жертв.

”Ми закликаємо український уряд терміново поміняти стратегічний курс, щоб було мирне і демократичне врегулювання кризи. Неправильно називати протестувальників терористами. Більшість з них хочуть кращого майбутнього для своєї країни”, - заявив британський міністр.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці в Києві поновилося протистояння між правоохоронцями та мітингувальниками.

За даними прес-служби Всеукраїнського об’єднання «Свобода», 20 лютого, починаючи з 08:00, силовики розпочали бойові дії проти захисників Майдану – попри оголошене режимом Януковича перемир’я. Групи по кілька осіб, що їх прикривали озброєні силовики, закидали Самооборону Майдану займистими сумішами та світлошумовими грантами. У цей час із боку Інститутської по людях відкрили вогонь снайпери та автоматники.

Зараз у готелі «Україна» - тіла 12 загиблих від вогнепальних поранень. Дуже багато поранених. У свою чергу, МОЗ повідомило про 7 загиблих сьогодні.