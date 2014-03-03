У Держдумі зареєстровано законопроект про анексію Криму

Його зареєстрували 16 депутатів Держдуми ще 28 лютого.

Як повідомляє УП законопроектом пропонується:

"При неможливості укладення міжнародного договору в зв'язку з відсутністю в іноземній державі ефективної суверенної державної влади, що зобов'язана захищати своїх громадян, дотримуватися їхніх прав і свобод, що забезпечує фактичне постійне і мирне здійснення держфункцій, прийняття в РФ в якості нового суб'єкта частини іноземної держави".

Законом пропонується "прийняття" суб'єкта "за результатами референдуму, проведеного відповідно до законодавства іноземної держави на території даної частини іноземної держави, якщо питання про її приєднання до Російської Федерації отримав схвалення, або за зверненням органів державної влади даної частини іноземної держави"".

"У разі прийняття в РФ в якості нового суб'єкта частини іноземної держави цього суб'єкту надається статус республіки, краю, області, автономної області чи автономного округу відповідно з зазначеним у пункті 2 цієї статті міжнародним договором, а при його відсутності - у відповідності з федеральним конституційним законом про прийняття в Російську Федерацію нового суб'єкта", - сказано в законопроекті.

При цьому, в пояснювальній записці відкрито згадується Крим.

Як відомо, в українському законодавстві немає поняття проведення місцевого референдуму", є тільки "всеукраїнський".

Підконтрольне Росії самопроголошений уряд Криму заявляв, що не збирається переходити в склад Росії, а лише наполягає на розширенні автономії.