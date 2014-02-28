Держдума готується розглянути закон про спрощене надання громадянства РФ українцям

Пропонується видавати громадянам України російські паспорти без дотримання умов щодо необхідності безперервного проживання в Росії протягом п'яти років, мати законне джерело засобів до існування і відмовлятися від громадянства України.

«Заява про прийом в громадянство РФ подається в дипломатичні представництва або консульські установи РФ до 1 серпня 2014 року. Рішення щодо неї приймається не пізніше двох місяців з дня подачі заяви», - йдеться в пояснювальній записці.

Крім того, пропонується звільнити українців за прийом в громадянство Росії від сплати державного мита, повідомляє РИА Новости.

«Прийняття законопроекту дозволить громадянам України, які не бажають бути підданими асиміляції, зберегти свою етнічну, культурну, мовну і релігійну самобутність, підтримувати і розвивати свою культуру», - вважають автори документа.

Нагадаємо, раніше заявлялося, що російське громадянство можна буде купити за 10 мільйонів рублів.