Держдума готується розглянути закон про спрощене надання громадянства РФ українцям
Депутати від «Справедливої Росії» внесли до Держдуми законопроект про спрощену процедуру отримання російського громадянства для українців.
Пропонується видавати громадянам України російські паспорти без дотримання умов щодо необхідності безперервного проживання в Росії протягом п'яти років, мати законне джерело засобів до існування і відмовлятися від громадянства України.
«Заява про прийом в громадянство РФ подається в дипломатичні представництва або консульські установи РФ до 1 серпня 2014 року. Рішення щодо неї приймається не пізніше двох місяців з дня подачі заяви», - йдеться в пояснювальній записці.
Крім того, пропонується звільнити українців за прийом в громадянство Росії від сплати державного мита, повідомляє РИА Новости.
«Прийняття законопроекту дозволить громадянам України, які не бажають бути підданими асиміляції, зберегти свою етнічну, культурну, мовну і релігійну самобутність, підтримувати і розвивати свою культуру», - вважають автори документа.
Нагадаємо, раніше заявлялося, що російське громадянство можна буде купити за 10 мільйонів рублів.