Томенко пригрозив Росії блокуванням агресивних російських каналів

Як передає кореспондент УНІАН, про це Томенко повідомив на брифінгу.

Він сказав: “Я сьогодні підписав листа до Держдуми Росії і до Ради федерації Росії з аргументами, що російські канали, зокрема чотири (Перший канал “Всемирная сеть”, РТР, РТР “Планета”, Росія-24, Мир-24), прямо порушують чинне законодавство України”.

За словами Томенка, в листі міститься прохання “або вплинути на редакційну політику цих каналів, або ми інформуємо про те, що наші провайдери будуть змінювати дані канали на інші”.

Томенко підкреслив, що “ми як супертолерантна нація, коли в нас стріляють, ми ще й діємо по закону. А натомість “Чорноморка” - єдина телекомпанія у Криму, яка показувала більш-менш правдиву інформацію, - була закрита так званим кримським урядом”.

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Томенко звернувся до провайдерів, які працюють в Україні, з тим, щоб вони виявили громадянську позицію та замінили канали, що пропагують ворожнечу, ненависть, війну, на інші.

Як повідомляв УНІАН, у Криму припинено трансляцію каналу "Чорноморська телерадіокомпанія". За словами головного редактора «Чорноморки» Олександри Квітко, «ефірним мовленням весь півострів охоплюють тільки 2 кримські канали - Чорноморська ТРК і ДТРК "Крим". Відповідно, відключивши від ефіру "Чорноморку", кримчанам просто не залишили права вибору. Тепер у нас на всіх повинна бути тільки одна "правильна" думка! Кримчан примусять дивитися ДТРК "Крим", ефір якої перебуває під жорстким контролем псевдопрем’єра Аксьонова і військових з автоматами».