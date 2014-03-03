У Криму відключили канал "Чорноморська телерадіокомпанія"

Про це УНІАН повідомила головний редактор «Чорноморки» Олександра Квітко.

«Ефірним мовленням весь півострів охоплюють тільки 2 кримські канали - Чорноморська ТРК і ДТРК "Крим". Відповідно, відключивши від ефіру "Чорноморку", кримчанам просто не залишили права вибору. Тепер у нас на всіх повинна бути тільки одна "правильна" думка! Кримчан примусять дивитися ДТРК "Крим", ефір якої перебуває під жорстким контролем псевдопрем’єра Аксьонова і військових з автоматами», - повідомила Квітко.

"Ми, звичайно, продовжуємо мовлення в кабельних мережах, он-лайн і на супутнику. Але велика частина нашої аудиторії все ще дивиться Чорноморку в ефірі. Ми зараз робитимемо все можливе, щоб відновити ефірне мовлення і повернути кримчанам право на доступ до інформації", - сказала Квітко.

Довідка УНІАН. ЧТРК пов'язують з народним депутатом з фракції "Батьківщина" Андрієм Сенченком, а також новопризначеним міністром соціальної політики Людмилою Денисовою.