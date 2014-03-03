Ми всі були заручниками злочинного режиму - Коломойський

Ігор Коломойський подякував всім організаціям Майдану, які взяли участь у протестах і виявили небажання жити під каблуком і під диктатурою.

"Дніпропетровськ пережив нелегкі часи під час Майдану - він показав свою громадянську позицію, він сказав, що хоче в Європу і не хоче жити при злочинному режимі. Ми всі були заручниками цього режиму - і прості громадяни, і олігархи, і чиновники", - заявив Коломойський.

Він зазначив, що Україна ще не стала повністю громадянським суспільством.

"Але через 18 років виросте нове покоління, яке не буде терпіти таких, як Янукович. Підемо ми і з'являться ті, у кого не буде гена 37-го року, який нам передали наші батьки", - сказав Коломойський.

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За словами губернатора, після появи нового покоління характер українського суспільства буде схожий на характер сучасних Польщі, Чехії і Словаччини.