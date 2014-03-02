Дніпропетровщину та Донеччину очолили Коломойський і Тарута

Зазначається, що Рижука звільнено відповідно до статей 112 та 118 Конституції України.

Іншим своїм указом № 200/2014 Турчинов відповідно до статей 112 та 118 Конституції України призначив Сидора Кізіна на посаду голови Житомирської обласної державної адміністрації.

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Крім того Турчинов призначив Сергія Таруту на посаду голови Донецької обласної державної адміністрації, звільнивши Андрія Шишацького.

Головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації Турчинов призначив Ігоря Коломойського, звільнивши з цієї посади Дмитра Колєснікова.

Також в. о. президента звільнив Олександра Башкаленка з посади голови Волинської ОДА.

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Іншим своїм указом № 194/2014 він призначив Григорія Пустовіта на посаду голови Волинської обласної державної адміністрації.

Пізніше головою Вінницької ОДА Турчинов призначив Анатолія Олійника, звільнивши з цієї посади Івана Мовчана.