Путін віддав наказ учасникам військових навчань повертатися до частин

Верховний головнокомандувач Збройних сил РФ, Президент Росії Володимир Путін віддав наказ військам і з'єднанням, що брали участь у військових навчаннях, повертатися в місця постійної дислокації.

Як повідомляє РИА Новости, про це журналістам сказав прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.

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За словами Пєскова, напередодні, після того, як Путину було представлено доповідь про успішне проведення навчань, "верховний головнокомандувач ЗС РФ, Президент Росії Путін віддав наказ військам і з'єднанням, що брали участь у військових навчаннях, повертатися в місця постійної дислокації".

У той же час, за інформацією Державної прикордонної служби України, скупчення військової техніки спостерігається на території РФ поблизу кордону з Харківською, Луганською і Донецькою областями. Такі дані можуть свідчити про підготовку російської сторони до сухопутного вторгнення, зазначають прикордонники.

Як повідомляв УНІАН, 26 лютого Путін доручив Міністерству оборони РФ здійснити несподівану комплексну перевірку боєготовності Західного і Центрального військових округів.

За словами міністра оборони РФ Сергія Шойгу, несподівана перевірка боєготовності військ на заході і в центрі Росії, «за великим рахунком», ніяк не пов'язана з подіями в Україні.

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Шойгу повідомив, що Міноборони РФ вживає заходів щодо забезпеченню безпеки об'єктів, інфраструктури і арсеналів Чорноморського флоту.

За словами заступника міністра оборони РФ Анатолія Антонова, понад 150 тис. осіб і майже 1200 одиниць техніки беруть участь у несподіваній перевірці військ Західного і Центрального військовий округів. «Всього до перевірки залучається близько 150 тис. осіб особового складу всіх видів і родів військ. Буде задіяно до 90 літаків, понад 120 вертольотів, більш як 880 одиниць військової техніки, 80 кораблів і суден», - сказав Антонов, виступаючи перед військовими аташе в Москві.