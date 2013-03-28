Путін віддав раптовий наказ провести військові навчання в районі Чорного моря
14:27, 28 березня 2013Світ
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Путін віддав наказ про військові навчання в районі Чорного моря з борту літака на шляху з ПАР.
Путін віддав наказ про військові навчання в районі Чорного моря / Фото : obozrevatel.com
Президент РФ Володимир Путін віддав наказ про початок раптових військових навчань в районі Чорного моря з борту літака на шляху з ПАР до Москви, повідомив журналістам прес-секретар глави держави Дмитро Пєсков, повідомляють РІА Новости.
"У 04.00 ранку президент був у літаку. Він летів із Дурбана, де брав участь у саміті Брікс. В 4:00 ранку міністру оборони принесли закритий конверт, який він розкрив і ознайомився з наказом", - сказав Пєсков.
У відповідь на прохання розповісти про реакцію міністра оборони на оголошення про раптові навчаннях прес-секретар президента сказав: "Це питання потрібно адресувати йому".
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