Путін віддав раптовий наказ провести військові навчання в районі Чорного моря

Президент РФ Володимир Путін віддав наказ про початок раптових військових навчань в районі Чорного моря з борту літака на шляху з ПАР до Москви, повідомив журналістам прес-секретар глави держави Дмитро Пєсков, повідомляють РІА Новости.

"У 04.00 ранку президент був у літаку. Він летів із Дурбана, де брав участь у саміті Брікс. В 4:00 ранку міністру оборони принесли закритий конверт, який він розкрив і ознайомився з наказом", - сказав Пєсков.

У відповідь на прохання розповісти про реакцію міністра оборони на оголошення про раптові навчаннях прес-секретар президента сказав: "Це питання потрібно адресувати йому".