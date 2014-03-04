Міліція виявилася "на межі розпаду", звільнено 90% керівників - Аваков

Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив на своїй сторінці в Facebook.

«Ситуація, в якій опинилася міліція – тотальна деморалізація й дезорганізація, на межі розпаду. До цього необхідно додати вимушену й абсолютно необхідну люстрацію керівних кадрів МВС у центрі й на місцях. Звільнено на сьогодні 90% усіх керівних кадрів, керівництва відомства, яке дискредитувало себе за три останні місяці», - підкреслив він.

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За словами Авакова, в найближчі два дні буде ухвалено рішення стосовно всіх керівниках МВС на місцях. «На тлі міліції, що повернулася до своєї роботи, можна буде другою хвилею, при контролі громадськості, повернутися до кадрової розстановки. Але зараз важливіше за ювелірну точність призначень – запустити в роботу міліцію: від громадського порядку й безпеки на вулицях – до здатності розслідувати й затримувати злочинців силами спеціальних підрозділів. Інакше – нічого досягти й змінити з нинішнього плачевного стану не вдасться», - зазначив він.