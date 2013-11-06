У МВС формують кадровий резерв керівників

Відтепер, аби стати керівником в ОВС, потрібно пройти відповідний конкурс та бути зарахованим до кадрового резерву на керівні посади. Це стосується як апарату міністерства, так і підрозділів міліції на місцях.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Таке рішення було прийняте для того, аби вивчити особисті якості працівників та рівень їхньої фахової підготовки і в подальшому визначити, чи може кандидат служити на керівній посаді. Конкурс передбачає складання тестів як за напрямком діяльності ОВС загалом, так і за напрямком роботи кандидата, а також виконання ситуативних задач.

До осіб, які допущені до участі в цьому конкурсі, є відповідні вимоги. Так, за можливість бути керівником можуть позмагатися лише ті працівники, що проходять службу на посадах, за якими штатом передбачено спеціальне звання не нижче підполковника або ж полковника, віком до 45, або ж 50 років відповідно, мають вищу освіту за освітнім рівнем не нижче спеціаліста чи магістра, а також володіють державною мовою.

Формування кадрового резерву на керівні посади в МВС здійснюється з абсолютним дотриманням прозорості. Списки осіб, допущених до конкурсу, розміщено на сайті Міністерства внутрішніх справ з обов’язковим зазначенням посади, на яку претендує кандидат. У подальшому результати конкурсу та перелік осіб, які в майбутньому таки зможуть займати керівні посади, будуть оприлюднені.

Список осіб, зарахованих до кадрового резерву, переглядатиметься щороку.