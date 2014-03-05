Обама: США може "розрядити" ситуацію в Криму найближчим часом
Президент США Барак Обама заявив, що сподівається на зниження напруженості навколо України найближчим часом.
"Можливо, ми зможемо домогтися деескалації ситуації протягом наступних декількох днів або тижнів, але це серйозна ситуація, і ми витрачаємо на неї багато часу", - заявив Обама виступаючи на заході щодо збору передвиборних пожертвувань в приватному особняку у Віргінії. Слова президента США передає РИА Новости з посиланням на його прес-службу.
При цьому Обама звинуватив Росію в спробі вплинути силовими методами на український народ".
Раніше президент Росії Володимир Путін на прес-конференції сказав, що в Криму не перебувають російські війська, а загони місцевої самооборони. Путін також охарактеризував те, що відбувається в Україні як збройне захоплення влади і повідомив, що з сформованих в Україні органів влади він вважає частину парламенту легітимним, а решту - нелегітимним. Щодо можливості введення російських військ в Україну, на яку була отримана санкція Ради Федерації, Путін сказав: "Поки такої необхідності немає, але така можливість є".
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При цьому американський президент погодився з тим аргументом, що Віктор Янукович, якого Верховна Рада відсторонила від влади, був обраний демократичним шляхом. Однак, за словами Обами, багато хто в Україні не вважав, що Янукович добре виконує обов'язки президента. Обама також стверджував, що США не були безпосередньо причетні до розвитку ситуації в Україні. "Криза в Україні була наслідком його (Януковича) рішення не підписувати угоду, яка б зорієнтувало економіку трохи більше в бік Заходу. Це вийшло з-під контролю, і ми спочатку брали участь лише в тому, щоб запобігти насильству всередині країни, (тоді) нам це вдалося", - пояснив Обама.