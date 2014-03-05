Обама: США може "розрядити" ситуацію в Криму найближчим часом

"Можливо, ми зможемо домогтися деескалації ситуації протягом наступних декількох днів або тижнів, але це серйозна ситуація, і ми витрачаємо на неї багато часу", - заявив Обама виступаючи на заході щодо збору передвиборних пожертвувань в приватному особняку у Віргінії. Слова президента США передає РИА Новости з посиланням на його прес-службу.

При цьому Обама звинуватив Росію в спробі вплинути силовими методами на український народ".

Раніше президент Росії Володимир Путін на прес-конференції сказав, що в Криму не перебувають російські війська, а загони місцевої самооборони. Путін також охарактеризував те, що відбувається в Україні як збройне захоплення влади і повідомив, що з сформованих в Україні органів влади він вважає частину парламенту легітимним, а решту - нелегітимним. Щодо можливості введення російських військ в Україну, на яку була отримана санкція Ради Федерації, Путін сказав: "Поки такої необхідності немає, але така можливість є".

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При цьому американський президент погодився з тим аргументом, що Віктор Янукович, якого Верховна Рада відсторонила від влади, був обраний демократичним шляхом. Однак, за словами Обами, багато хто в Україні не вважав, що Янукович добре виконує обов'язки президента. Обама також стверджував, що США не були безпосередньо причетні до розвитку ситуації в Україні. "Криза в Україні була наслідком його (Януковича) рішення не підписувати угоду, яка б зорієнтувало економіку трохи більше в бік Заходу. Це вийшло з-під контролю, і ми спочатку брали участь лише в тому, щоб запобігти насильству всередині країни, (тоді) нам це вдалося", - пояснив Обама.