В ЄС погодили список винних у насильстві в Україні, до яких застосують санкції

Рада ЄС узгодила попередній список санкцій з 18 громадян України, винних, на думку Брюсселя, в насильстві і використанні надмірної сили проти протестувальників у Києві, передає РИА Новости з посиланням на Рейтер.

Імена українців, які опинилися у списку, не повідомляються.

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Раніше міністри закордонних справ країн Євросоюзу вирішили ввести точкові санкції - заморожування активів і заборону на видачу віз - проти винних у насильстві в Україні, проте раніше ЄС не вдавалося узгодити список осіб, проти яких вони діятимуть.

У свою чергу очільник МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що погроза введення санкцій стосовно України схожа на шантаж. За словами голови Департаменту інформації і преси МЗС Росії Олександра Лукашевича, санкції можуть бути легітимними, тільки якщо приймаються колективно у Раді безпеки ООН.

Як відзначає Рейтер, узгоджений Євросоюзом список санкцій ще підлягає обговоренню і, як очікується, буде винесено на твердження у найближчі дні. Він є продовженням аналогічних «чорних списків», прийнятих раніше окремими європейськими країнами – Австрією, Швейцарією і Ліхтенштейном. Швейцарські власті уточнювали, що заморозили банківські рахунки екс-Президента України Віктора Януковича і його соратників, включаючи колишнього прем'єра Миколу Азарова і екс-голову Адміністрації Президента Андрія Клюєва.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада 2013 р. Кабінет міністрів України своїм розпорядженням ухвалив рішення призупинити процес підготовки до укладання Угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом. На знак протесту проти цього в Україні розпочалися масові акції протесту.

У ніч на 30 листопада 2013 року бійці спецпідрозділу МВС «Беркут» жорстоко розігнали мирну акцію протесту на Майдані Незалежності в Києві. Після цього на вулиці вийшли сотні тисяч громадян. Масові акції, які періодично переростали у зіткнення, у Києві тривали до 22 лютого.

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За даними Мінохоронздоров'я, з 30 листопада 2013 року в Україні загинули і померли 98 учасників протистоянь, поранено сотні осіб.

22 лютого Верховна Рада прийняла постанову "Про самоусунення Президента України від виконання конституційних повноважень".

Стосовно Януковича і ряду інших колишніх посадовців відкрито кримінальне провадження про масові вбивства мирних громадян. Януковича оголошено у міжнародний розшук.