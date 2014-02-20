Рада ЄС ухвалила політичне рішення про санкції і заборонила експорт в Україну зброї для репресій - Ештон

Як передає власний кореспондент УНІАН з Брюсселя, про це на прес-конференції після засідання Ради ЄС заявила Верховний Представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Кетрін Ештон.

"Настійно ми повинні звернутися до адресних санкцій. Ми погодили відібрати експортні ліцензії на обладнання для внутрішніх репресій", - сказала Ештон. "І ми попросили відповідні робочі органи в Раді зробити для цього миттєві приготування", - додала вона.

"Цей крок буде здійснено, зважаючи на розвиток подій в Україні. Як завжди, ми будемо працювати в тісній співпраці з міжнародним співтовариством. Ми знаходимося в пошуку довготривалого врегулювання кризи із залученням усіх сторін", - зазначила Верховний Представник ЄС.