Росія оголосила лідера «Правого сектора» Яроша у міжнародний розшук

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам у Москві повідомив офіційний представник Слідчого комітету Росії Володимир Маркін.

«Головним слідчим управлінням Слідчого комітету Російської Федерації винесена ухвала про притягнення лідера «Правого сектору» Дмитра Яроша як обвинуваченого у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205.2 КК РФ і ч. 2 ст. 280 КК РФ (публічні заклики до здійснення терористичної і екстремістської діяльності, здійснені з використанням засобів масової інформації)», - сказав Маркін.

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«Крім того, слідством винесено постанову про оголошення Дмитра Яроша у міжнародний розшук. Найближчим часом слідство має намір клопотати про заочне обрання стосовно Яроша запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. Розслідування у кримінальній справі триває», - додав він.

На думку слідчих, у своїх виступах Ярош публічно закликає антиросійські сили до екстремістських дій і терору на території Росії.

Маркін відзначив, що будь-яка особа, яка здійснює або закликає до скоєнні тяжких злочинів на території Росії або відносно її громадян, обов'язково притягатиметься до кримінальної відповідальності відповідно до норм міжнародного права і російського законодавства, причому незалежно від того, де вона перебуває і яке громадянство має, якщо йдеться про захист законних інтересів російських громадян і конституційних засад держави.

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Як повідомляв УНІАН, 3 березня в Слідчому комітеті Росії повідомили про порушення кримінальної справи стосовно Яроша.

4 березня голова київського штабу «Правого сектору» Андрій Тарасенко заявив, що кримінальні справи, порушені у Росії проти лідера руху, не вплинуть на його боротьбу за Україну.