У Росії порушили кримінальну справу проти лідера «Правого сектору»

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу стосовно лідера «Правого сектора» Дмитра Яроша.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це повідомив офіційний представник Слідчого комітету РФ Володимир Маркін.

«Головним слідчим управлінням Слідчого комітету Російської Федерації порушено кримінальну справу стосовно лідера «Правого сектора» Дмитра Яроша за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205.2 КК РФ і ч. 2 ст. 280 КК РФ (публічні заклики до здійснення терористичної і екстремістської діяльності, здійснені з використанням засобів масової інформації)», - сказав Маркін.

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На думку слідства, у своїх виступах «глава ультранаціоналістичної української організації «Правий сектор» Дмитро Ярош публічно закликає антиросійські сили до екстремістських дій і терору на території Росії».

Найближчим часом слідство має намір клопотати про заочне обрання стосовно Яроша запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, а потім Ярош буде оголошений у міжнародний розшук, говориться в повідомленні.