Керрі назвав "жорсткою" свою зустріч з Лавровим щодо Криму

Дипломатичні зусилля для розв’язання кризи в Україні триватимуть. Про це за підсумками переговорів у Парижі заявив держсекретар США Джон Керрі, передає Радіо Свобода.

Він назвав «жорсткою» свою зустріч з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим і додав, що сторони продовжать діалог сьогодні в Римі.

Читайте такожЗахід наполягатиме на переговорах України і Росії - Керрі

«Ми домовилися продовжити дискусії з Росією, з українцями, щоб побачити, як ми можемо допомогти нормалізувати ситуацію і подолати кризу. Ці наміри є спільними для Росії, США, європейських країн та українців. Всі сторони погодилися, що важливо спробувати вирішити проблеми шляхом діалогу», – наголосив Керрі.

У паризьких консультаціях брали участь також міністри закордонних справ Англії, Франції та України. Водночас сісти за один стіл зі своїм українським колегою Андрієм Дещицею міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров відмовився.