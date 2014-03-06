Керрі назвав "жорсткою" свою зустріч з Лавровим щодо Криму
Керрі певен, що дипломатичні зусилля через кризу в Україні триватимуть.
Дипломатичні зусилля для розв’язання кризи в Україні триватимуть. Про це за підсумками переговорів у Парижі заявив держсекретар США Джон Керрі, передає Радіо Свобода.
Він назвав «жорсткою» свою зустріч з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим і додав, що сторони продовжать діалог сьогодні в Римі.
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«Ми домовилися продовжити дискусії з Росією, з українцями, щоб побачити, як ми можемо допомогти нормалізувати ситуацію і подолати кризу. Ці наміри є спільними для Росії, США, європейських країн та українців. Всі сторони погодилися, що важливо спробувати вирішити проблеми шляхом діалогу», – наголосив Керрі.
У паризьких консультаціях брали участь також міністри закордонних справ Англії, Франції та України. Водночас сісти за один стіл зі своїм українським колегою Андрієм Дещицею міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров відмовився.