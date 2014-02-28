Гарантом виконання Угоди про врегулювання кризи в Україні є народ - Томбінський

Як передає кореспондент УНІАН, голова Представництва ЄС в Україні Ян Томбінський заявив сьогодні в Донецьку на зустрічі представників послів і міністрів Євросоюзу з керівництвом Донецька та Донецької області.

Він зазначив, що в Україні часто звучить теза, й, зокрема, мер Донецька Олександр Лук‘янченко про це заявив, що представники ЄС сьогодні виступають гарантами виконання Угоди про врегулювання кризи в країні, яку було підписано 21 лютого цього року.

При цьому Томбінський підкреслив, що гарантом виконання Угоди є народ.

«Представники Євросоюзу, які були в Україні на прохання Верховного представника ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Кетрін Ештон, були лише свідками підписання Угоди між президентом і опозицією в присутності голови Верховної Ради, тому зі свого боку вони могли виступати лише свідками, а гарантом може бути лише український народ», - сказав Томбінський.

Його підтримав і присутній на зустрічі міністр закордонних справ Чеської Республіки Любомир Заоралек. Він сказав, що сьогодні на прес-конференції в Ростові-на-Дону екс-президент України Віктор Янукович звинуватив Євросоюз у невиконанні цієї Угоди. Заоралек назвав абсурдними ці звинувачення й підкреслив, що ЄС не зацікавлений у дестабілізації ситуації в Україні, а навпаки готовий надати допомогу в досягненні процвітання України.

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Як повідомляв УНІАН, 21 лютого Президент України Віктор Янукович і лідери опозиції Віталій Кличко, Арсеній Яценюк і Олег Тягнибок підписали Угоду про врегулювання кризи в Україні.

Згідно з угодою, сторони домовилися про те, що протягом 48 годин після підписання цієї Угоди буде прийнято спеціальний закон, який відновить дію Конституції України 2004 року.

Також підписанти заявили про намір створити коаліцію й сформувати уряд національної єдності протягом 10 днів після цього.

Конституційна реформа, яка врівноважуватиме повноваження Президента, уряду і парламенту, буде почата негайно й завершена у вересні 2014 року, зазначалося в угоді.

Президентські вибори, як йшлося в угоді, буде проведено відразу після ухвалення нової Конституції України, але не пізніше грудня 2014 року.

Проте, 22 лютого Янукович залишив свою резиденцію в «Межигір’ї» й ніхто не знав, де він перебуває. Тому Верховна Рада прийняла постанову "Про самоусунення Президента України від виконання конституційних повноважень". Також ВР призначила вибори Президента України на 25 травня й постановою відновила дію Конституції 2004 року, оскільки відповідний закон, прийнятий Верховною Радою напередодні, не був підписаний Януковичем. Ці рішення Верховна Рада ухвалила конституційною більшістю – понад 300 голосів депутатів.

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24 лютого стосовно Януковича було порушено кримінальну справу про масові вбивства мирних громадян, і його було оголошено в розшук.

27 лютого з'явилася неофіційна інформація, що Янукович перебуває в Росії й не визнає рішень ВР. Сьогодні Янукович дав прес-конференцію в Ростові-на-Дону.