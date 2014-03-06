Україна все ще сподівається на переговори з Росією - МЗС
В.о. міністра закордонних справ Андрій Дещиця висловлює сподівання, що Україні вдасться провести переговори із Росією.
Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.
"Сьогодні день України в Євросоюзі. Прем’єр Яценюк і я у Брюсселі", - написав Дещиця.
Згодом він додав, що "паралельно чекаємо з надією на розмови з Москвою".
Як повідомляв УНІАН, прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк у Брюсселі сьогодні, 6 березня, на запрошення Ради Європейського Союзу візьме участь у позачерговому саміті глав держав і урядів країн ЄС.
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У рамках робочого візиту також відбудуться зустрічі Яценюка з головою Ради Європейського Союзу Германом Ван Ромпеєм, президентом Єврокомісії Жозе Мануелем Баррозу та президентом Європарламенту Мартіном Шульцом.
Крім того, Яценюк зустрінеться з Генеральним секретарем НАТО Андерсом фог Расмуссеном.