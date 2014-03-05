Яценюк завтра у Брюсселі зустрінеться з Генсеком НАТО

Завтра, 6 березня, в рамках одноденного робочого візиту до Брюсселя прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк проведе зустріч з Генеральним секретарем НАТО Андерсом фог Расмуссеном з метою обговорення ситуації в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-служба ВО “Батьківщина”, про підсумки зустрічі прем’єр-міністр України та Генсек НАТО поінформують представників ЗМІ. Читайте такожГенсек НАТО наголошує на необхідності мирного врегулювання кризи в Криму Прес-конференція розпочнеться о 16.15 у Штаб-квартирі НАТО (Бульвар Леопольда III).

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