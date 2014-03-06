У РНБО розповіли про американський авіаносець, який може наблизитися до Чорного моря

Про це сказав в ефірі «5 каналу» секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій Парубій.

Відповідаючи на питання, чи відомо йому що-небудь про плани американського авіаносця «Джордж Буш», про наближення якого говорять у пресі, Парубій сказав: «Я можу сказати, що з цього приводу проходили переговори з нашими партнерами. І це один з механізмів забезпечення безпеки в регіоні. Адже ми усвідомлюємо, що події, які провокує Російська Федерація в Криму, які провокують російські військові, можуть викликати конфлікт, який може вийти далеко за межі Криму».

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Окрім цього, Парубій наголосив, що гарантом безпеки України виступають у тому числі і США, і те, що вони повинні допомогти Україні забезпечити стабільність в регіоні, і забезпечити територіальну цілісність – цей факт є очевидним.

Як повідомляв УНІАН, 5 березня Парубій заявив, що санкції Заходу проти Росії можуть бути різними - від економічних до військової присутності НАТО в басейні Чорного моря.

“Наші партнери давали нам гарантії, і ці гарантії, сподіваюся, мають вагу. Які можуть бути заходи - це повинні думати також і керівники держав-гарантів. Заходи можуть бути різними - від економічних санкцій і дипломатичного впливу до наявності військових підрозділів не на території України, а біля неї, в басейні Чорноморського флоту”, - сказав Парубій.

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Він також додав, що Україна розраховує на максимальну допомогу Великої Британії і США як підписантів Будапештського договору.

“Ми просимо, щоб їхні дії були більш активними, більш радикальними, оскільки ситуація в Україні - це не лише українсько-російська ситуація, а цивілізаційний конфлікт, і його перехід в активну фазу може мати дуже погані наслідки для всього регіону”, - сказав секретар РНБО.