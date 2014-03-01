Великобританія пам'ятає, що є гарантом безпеки України

Про це повідомив міністр закордонних справ Великої Британії Вільям Хейг.

«Ми підтримуємо прохання українського уряду про термінові консультації відповідно до Будапештського меморандуму (1994), підписаного Великою Британією, США, Росією, Україною», - написав він.

Читайте такожМи готові підтримати позицію України на Раді Безпеки ООН - Британія Як відомо, у рамках меморандуму Україні гарантувалась безпека та територіальна цілісність в обмін на відмову від ядерної зброї.