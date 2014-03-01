Великобританія пам'ятає, що є гарантом безпеки України
23:42, 01 березня 2014Політика
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Велика Британія підтримує прохання України про термінові консультації щодо подій у Криму відповідно до Будапештського меморандуму
Вільям Хейг нагадав про існування Будапештського меморандуму / malpress.com
Про це повідомив міністр закордонних справ Великої Британії Вільям Хейг.
«Ми підтримуємо прохання українського уряду про термінові консультації відповідно до Будапештського меморандуму (1994), підписаного Великою Британією, США, Росією, Україною», - написав він.
Читайте такожМи готові підтримати позицію України на Раді Безпеки ООН - Британія Як відомо, у рамках меморандуму Україні гарантувалась безпека та територіальна цілісність в обмін на відмову від ядерної зброї.
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