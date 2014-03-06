У Севастополі знову заблоковано штаб ВМС України

У Севастополі штаб Військово-Морських Сил України, який лише кілька годин працював у штатному режимі, без блокування, знову заблоковано, в результаті чого українським військовим морякам, які знаходяться поза межами території штабу, неможливо потрапити на місце служби.

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Як передає кореспондент УНІАН, кілька хвилин тому до прохідної штабу, що на вул.Руднєва, підїхали дві військові вантажівки КаМАЗ, впритул біля КПП штабу стали 4 бійця зі зброєю і в повній екіпіровці, а попереду них, приблизно в 6-8 метрах, блокування проходу здійснюють представники загонів «народної самооборони». Крім того, 2 озброєних бійця без розпізнавальних знаків стоять біля воріт штабу.

Також, як повідомив УНІАН прес-секретар штабу ВМСУ, заблокованою залишаються Севастопольська (найбільша) і Стрілецька бухти. Севастопольську бухту з боку Північної сторони, де стоять українські корабель управління «Славутич» і корвет «Тернопіль», заблокували 4 російські корабля і судна. Стрілецьку бухту блоковано виставленими сьогодні спеціальними суднами ЧФ РФ буями. До цього вихід-вхід з бухти блокували судна і корабель ЧФ РФ.

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За непідтвердженими даними, російські військові також контролюють розміщений у Стрілецькій бухті Центр регулювання рухом суден (підрозділ ДП «Дельта-Лоцман»).

Як повідомляв УНІАН, заблокованим також є вихід українських кораблів і суден з озера Донузлав – там на вході в озеро вночі російський флот притопив списаний великий протичовновий корабель «Очаков».