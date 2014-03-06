У Думі готові розглянути можливість приєднання Криму

Як заявив лідер «Справедливої Росії» Сергій Миронов, це може статися вже наступного тижня.

Про це пише ИТАР-ТАСС.

Миронов нагадав, що ще 28 лютого вніс законопроект про спрощений порядок прийняття до складу Росії частин інших держав.

«Законопроект написав для Криму, кажу відкритим текстом», - підкреслив депутат.

Він також висловив упевненість, що «наші брати у Криму хочуть відновити історичну справедливість і виправляють помилку, яку свого часу допустила радянське керівництво в особі Хрущова, коли Крим був відданий Україні».