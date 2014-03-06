У Думі готові розглянути можливість приєднання Криму
13:12, 06 березня 2014Політика
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Державна Дума готова розглянути законопроект про можливості приєднання Криму до Росії
Дума готова розглянути питання про приєднання Криму / rodina.ru
Як заявив лідер «Справедливої Росії» Сергій Миронов, це може статися вже наступного тижня.
Про це пише ИТАР-ТАСС.
Миронов нагадав, що ще 28 лютого вніс законопроект про спрощений порядок прийняття до складу Росії частин інших держав.
«Законопроект написав для Криму, кажу відкритим текстом», - підкреслив депутат.
Він також висловив упевненість, що «наші брати у Криму хочуть відновити історичну справедливість і виправляють помилку, яку свого часу допустила радянське керівництво в особі Хрущова, коли Крим був відданий Україні».
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