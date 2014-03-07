Великобританія посилає до Києва експертів із розшуку викрадених коштів

Експерти з фінансової розвідки, боротьби з відмиванням грошей і пошуком кримінальних коштів вирушили до Києва, щоб допомогти владі України повернути викрадені кошти, повідомило сьогодні Міністерство закордонних справ Великої Британії. Про це пише Радіо Свобода.

Робоча група, яку координує британське Національне агентство боротьби зі злочинністю, співпрацюватиме з органами влади України, щоб оцінити обсяги розслідувань для пошуків викрадених коштів, і те, яким чином Лондон може допомогти в таких розслідуваннях, мовиться в повідомленні.

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Британське МЗС у зв’язку з цим нагадало, що сьогодні ж набули чинності санкції Європейського союзу стосовно 18 громадян України, підозрюваних у викраденні державних коштів – їхні активи в ЄС заморожуються на час кримінальних розслідувань щодо їхнього походження. Кошти, щодо яких доведуть їхнє корупційне походження, врешті повернуть Україні.

Як раніше повідомляв УНІАН, уряд Великобританії оприлюднив на офіційному сайті список 18 громадян України, щодо яких запроваджуються фінансові санкції. Серед тих, хтоо потрапив у перелік значаться колишній прем'єр-міністр України Микола Азаров і Віктор Янукович.