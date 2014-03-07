Росія заперечує викриття Вашингтоном її неправд
Російське МЗС називає заяву Держдепартаменту США «низькопробною пропагандою».
Спростування неправдивих заяв Росії про Україну, яке підготував Державний департамент США, «вражає не стільки примітивним спотворенням дійсності, скільки цинізмом і неприхованими подвійними стандартами», заявило в четвер Міністерство закордонних справ Росії, повідомляє Радіо Свобода.
Держдепартамент «намагається зіграти на безсоромно однобічному трактуванні подій, ніби й не було численних свідчень бешкетів, скоюваних радикал-націоналістами», стверджував речник МЗС Олександр Лукашевич.
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За його словами, все це «низькопробна пропаганда», яка свідчить, що «у Вашингтоні, як і раніше, не здатні адекватно сприймати розвиток подій не за американськими лекалами». «Не витримують нерви, але це не підстава скидати з хворої голови на здорову», – заявив речник МЗС Росії.
У середу Державний департамент США оприлюднив викриття десяти з неправдивих заяв про Україну, які зробив попереднього дня на прес-конференції президент Росії Володимир Путін, щоб виправдати російську агресію в Україні.
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«Відтоді, як Достоєвський написав: «Формула «Два плюс два дорівнює п’яти» не позбавлена привабливості», світ не бачив таких разючих «творів» російської літератури, такого викривлення фактів і фальшивих розповідей, які застосовує Росія, щоб виправдати свої незаконні дії в Україні», – заявив Держдепартамент.
Як раніше повідомляв УНІАН, Державний департамент Сполучених Штатів Америки оприлюднив список із десяти фактів, які підтверджують неправдивість заяв Президента Росії Володимира Путіна