Росія заперечує викриття Вашингтоном її неправд

Спростування неправдивих заяв Росії про Україну, яке підготував Державний департамент США, «вражає не стільки примітивним спотворенням дійсності, скільки цинізмом і неприхованими подвійними стандартами», заявило в четвер Міністерство закордонних справ Росії, повідомляє Радіо Свобода.

Держдепартамент «намагається зіграти на безсоромно однобічному трактуванні подій, ніби й не було численних свідчень бешкетів, скоюваних радикал-націоналістами», стверджував речник МЗС Олександр Лукашевич.

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За його словами, все це «низькопробна пропаганда», яка свідчить, що «у Вашингтоні, як і раніше, не здатні адекватно сприймати розвиток подій не за американськими лекалами». «Не витримують нерви, але це не підстава скидати з хворої голови на здорову», – заявив речник МЗС Росії.

У середу Державний департамент США оприлюднив викриття десяти з неправдивих заяв про Україну, які зробив попереднього дня на прес-конференції президент Росії Володимир Путін, щоб виправдати російську агресію в Україні.

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«Відтоді, як Достоєвський написав: «Формула «Два плюс два дорівнює п’яти» не позбавлена привабливості», світ не бачив таких разючих «творів» російської літератури, такого викривлення фактів і фальшивих розповідей, які застосовує Росія, щоб виправдати свої незаконні дії в Україні», – заявив Держдепартамент.

Як раніше повідомляв УНІАН, Державний департамент Сполучених Штатів Америки оприлюднив список із десяти фактів, які підтверджують неправдивість заяв Президента Росії Володимира Путіна