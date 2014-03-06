Держдеп США десять разів викрив брехню Путіна

Про це йдеться в повідомленні зовнішньополітичного відомства США, яким володіє УНІАН.

Держдеп відзначив, що світ не бачив такої "вражаючої російської фікції" з часів, коли російський письменник Федір Достоєвський написав: "Формула "два плюс два дорівнює п'ять має свої привабливі сторони".

1. Путін говорить: Російські військові в Криму є лише для того, аби захищати російські військові активи. Це "групи самооборони", а не російські військові, здобули контроль над інфраструктурою та військовими об'єктами в Криму.

Факти: Є серйозні докази, що підтверджують, що представники російських спеціальних служб є головною силою дуже добре організованих антиукраїнських сил в Криму. Незважаючи на те, що вони одягнуті у форму без ідентифікаційних знаків, вони їздять на російських військових автомобілях з російськими номерами та у розмовах з міжнародними журналістами та українськими військовими вільно називають себе російськими військовими. Більше того, ці люди мають зброю, яка, як правило, недоступна для звичайних громадян.

2. Путін говорить: Дії росіян не порушують підписаний в 1997 році договір про Дружбу між Україною та Російською федерацією.

Факти: Підписаний в 1997 році договір вимагає від Росії поважати територіальну цілісність України. Військові дії росіян, завдяки яким вони отримали оперативний контроль над Кримом, є очевидним порушенням територіальної цілісності та суверенітету.

3. Путін говорить: Опозиція не виконала підписаний 21 лютого договір з екс-президентом Віктором Януковичем.

Факти: Підписана 21 лютого угода передбачала ухвалення Верховною Радою закону, котрий повернув би в дію Конституцію з 2004 року та яка би наділяла більшою владою парламент. Згідно з нею, Янукович повинен був підписати цей документ за 24 години, що дозволило би мирно вирішити конфлікт. Янукович відмовився виконати свої обов'язки. Натомість, він спакував свої речі та втік, залишаючи докази масштабної корупції.

4. Путін говорить: Український уряд нелегітимний. Янукович залишається легітимним лідером України.

Факти: 4 березня, Президент Путін сам визнав те, що Янукович "не має політичного майбутнього". Після того, як Янукович залишив Україну навіть його власна Партія Регіонів повернулася проти нього, проголосувавши за його усунення від посади та про підтримку нового уряду. Склад нового уряду був підтриманий демократично обраним парламентом 371 голосами - понад 82% більшістю. Перехідний уряд України це уряд людей, котрі проведуть країну до демократичних виборів 25 травня - виборів, які дозволять усім українцям висловити свою думку про майбутнє їхньої держави.

5. Путін говорить: Про гуманітарну кризу та сотні тисяч людей, котрі тікають з України до Росії в пошуках притулку.

Факти: До сьогодні немає абсолютно жодного доказу гуманітарної кризи та напливу біженців з Україні, котрі нібито шукають притулку в Росії. Міжнародні організації, котрі розслідували цю справу, в тому числі, завдяки контактам із представниками української прикордонної служби, також спростовують такі заяви. Незалежні журналісти, котрі слідкують за ситуацією на кордоні, також не повідомляли про жоден наплив біженців.

6. Путін говорить: Етнічні росіяни перебувають під загрозою

Факти: Не враховуючи повідомлень державних друкованих російських засобів масової інформації та телебачення не існує повідомлень, котрим можна довіряти, про загрозу для етнічних росіян. Новий український уряд визначив пріоритетним завданням мирного врегулювання ситуації та займав таку позицію з самого початку. В.о. Президента Олександр Турчинов відмовився підписати закон, котрий обмежував використання російської мови на регіональному рівні. Етнічні росіяни та їх представники оприлюднювали заяви, в яких підтверджували, що не відчувають жодної загрози. Більше того, з моменту створення нового уряду, спокій також повернувся до Києва. Не було зростання рівня насилля, грабежів та випадків помсти політичним опонентам.

7. Путін говорить: Російські бази під загрозою.

Факти: Російські військові об'єкти були та залишаються безпечними та новий уряд закликав дотримуватися чинних міжнародних угод, в тому числі, тих, котрі стосуються російських баз. Насправді під загрозою українські військові об'єкти в Криму через дії російської армії.

8. Путін говорить: Мають місце масові напади на церкви, синагоги на сході та півдні України.

Факти: Релігійні лідери країни та представники міжнародних релігійних спільнот в Україні заявили, що не було жодного випадку нападу на церкви. Лідери усіх українських конфесій, в тому числі Української православної церкви Московського патріархату, заявили про підтримку нових політичних лідерів та закликали до національної єдності та перемир'я. Єврейські спільноти на півдні та сході України повідомляють, що вони не зафіксували росту анти-семітських інцидентів.

9. Путін говорить: Київ старається дестабілізувати ситуацію в Криму.

Факти: Український перехідний уряд діяв стримано та шукав діалогу. Російські війська у свою чергу вийшли за межі місць своєї дислокації для того, аби досягнути політичні цілі та здобути контроль над інфраструктурою Криму. Уряд в Києві негайно вислав колишнього главу оборони, аби заспокоїти ситуацію. Петро Порошенко, котрий був останнім посланником уряду для діалогу в Криму, був недопущений до Парламенту автономії.

10. Путін говорить: Рада під впливом екстремістів та терористів

Факти: Верховна Рада є найбільш репрезентативним органом влади в Україні. Останнє законодавство було ухвалена значною більшістю голосів, у тому числі, представниками зі Східної України. Ультра-праві групи, котрі відкрито брали участь у сутичках з правоохоронцями під час протестів Євромайдану, не представлені в парламенті. Немає жодних сигналів, що український уряд буде вести дискримінаційну політику, а навпаки публічно задекларував, що буде вести якраз іншу - недискримінаційну політику.