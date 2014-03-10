Добкін перебуває в Генпрокуратурі, з ним проводять слідчі дії - ЗМІ

18:58, 10 березня 2014
Політика
0 0

Екс-глава Харківської ОДА Михайло Добкін перебуває у головному слідчому управлінні Генпрокуратури України у Києві, з ним проводяться слідчі дії.

Добкін перебуває в ГПУ

Також під будівлею управління стоїть автомобіль Добкіна.

Про це Українській правді стало відомо з джерел у ГПУ.

До слідчого управління екс-очільник Харківщини прибув у після обіду 10 березня та зайшов через центральний вхід.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter