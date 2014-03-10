Добкін перебуває в Генпрокуратурі, з ним проводять слідчі дії - ЗМІ
18:58, 10 березня 2014Політика
0 0
Екс-глава Харківської ОДА Михайло Добкін перебуває у головному слідчому управлінні Генпрокуратури України у Києві, з ним проводяться слідчі дії.
Добкін перебуває в ГПУ
Також під будівлею управління стоїть автомобіль Добкіна.
Про це Українській правді стало відомо з джерел у ГПУ.
До слідчого управління екс-очільник Харківщини прибув у після обіду 10 березня та зайшов через центральний вхід.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter